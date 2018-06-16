رونالدو ينقذ البرتغال من الخسارة أمام إسبانيا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل المهاجم الفذ، كريستيانو رونالدو، ثلاثية "هاتريك"، ليقود منتخب البرتغال للتعادل 3-3، أمام نظيره الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم في روسيا.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية والتي أنهى فيها المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدماً 2 / 1، حيث تقدم بهدف مبكر سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وتعادل دييجو كوستا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 24 قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له وللمنتخب البرتغالي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل دييجو كوستا هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ناتشو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 58، إلا أن رونالدو سجل الهدف الثالث له وللبرتغال في الدقيقة 88.

وتقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني الذي تصدر المجموعة بفوزه في وقت سابق من اليوم على المنتخب المغربي 1 / صفر.