النيران الصديقة تقود إيران للفوز على المغرب بهدف في الوقت القاتل

الشارقة 24 – محمود علي:

تلقى المنتخب المغربي صدمة قاسية في بداية مشواره ببطولة كأس العالم، حيث خسر بهدف في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني صفر - 1 اليوم الجمعة على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج في أولى مباريات المجموعة الثانية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن المنتخب الإيراني وجه ضربة موجعة لنظيره المغربي بخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأحرزه البديل المغربي عزيز بوهدوز بالخطأ في مرمى فريقه.

وحصد المنتخب الإيراني بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال "مجموعة الموت".