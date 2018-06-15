منتخب فرنسا يتطلع لتخطي أستراليا في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يتطلع المدرب ديشامب إلى تكرار إنجاز 1998، من خلال منصبه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي يستهل مشواره في كأس العالم 2018 بروسيا، بمواجهة نظيره الأسترالي، السبت، على ملعب "كازان أرينا".

وتتطلع الجماهير الفرنسية إلى تحقيق بداية قوية في المونديال تحت قيادة ديشامب الذي يتسم بمهاراته القيادية الهائلة، والذي نجح في تحقيق تطور والارتقاء بمستو الفريق الفرنسي حتى بات من الفرق المرشحة بقوة في المونديال الروسي.

وفي بطولة 1998 كان ديشامب بمثابة ذراع مساعد للمدير الفني آيمي جاكيه، والآن يأمل ديشامب في قيادة فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

ويستهل المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس الأمم الأوروبية "يورو "، مشواره المونديالي، السبت، أمام المنتخب الأسترالي في أولى مباريات المجموعة الثالثة، وقد تحلى ديشان بالجرأة في اتخاذ بعض القرارات المهمة قبيل البداية.