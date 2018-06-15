هدف في الوقت القاتل يمنح الأوروجواي الفوز على مصر

الشارقة 24- محمود علي:

نجح منتخب أوروجواي في فك عقدة لازمته طوال 48 عاماً وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 - صفر، الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي انطلقت منافساتها بروسيا الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ،90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروجواي بذلك الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970.

ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دوراً بطولياً في صفوف المنتخب المصري على ملعب ايكاترنبيرج، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز وكذلك إدينسون كافاني، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروجواي.