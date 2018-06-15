ماركوس راشفورد يشارك في تدريبات المنتخب الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

شارك ماركوس راشفورد في حصة تدريبية للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ وصول المنتخب إلى روسيا، ليكمل تشكيلة من 23 لاعباً يستطيع المدرب غاريث ساوثغيت اختيار تشكيلته الأساسية منها دون أي قلق للمباراة المقبلة ضد المنتخب التونسي، الإثنين.

وفوّت نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حصتي المران الأخيرتين في روسيا بسبب مشاكل ركبته، إذ تدرب وحده في النادي الرياضي المعلق، الأربعاء، وبعيداً عن المنتخب يوم الخميس 14 و15 من يونيو على التوالي.

وأكد راشفورد لجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الإصابة ليست سوى حادث صغير لا داعي للقلق بسببه على الإطلاق.