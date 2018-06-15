الأرجنتين تستعد بقوة للقاء أيسلندا في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد ليونيل ميسي أن كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا تمثل، على الأرجح، الفرصة الأخيرة أمامه لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات، بلقب البطولة الأبرز في عالم الساحرة المستديرة.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال الروسي، الذي انطلق، الخميس، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، بمواجهة نظيره الآيسلندي، الوافد الجديد على البطولة، على ملعب أتكريت أرينا السبت، في أولى مباريات المجموعة الرابعة.

ويعلق المنتخب الأرجنتيني أماله على قائده ميسي، الذي يكمل 31 عاماً من عمره في 24 يونيو الجاري، ويخوض على الأرجح بطولة كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته، التي حقق خلالها إنجازات هائلة والعديد من الأرقام القياسية، لكن لا يزال لقب المونديال يغيب عن قائمته الشرفية.

وتحتضن العاصمة موسكو مواجهة المنتخبين الأرجنتيني والأيسلندي، بينما تقام المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، بين المنتخبين الكرواتي والنيجيري على ملعب كالينغراد.