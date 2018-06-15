لوبتيغي يتسلم دفة القيادة في ريال مدريد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قدّم فريق ريال مدريد، إلى أجهزة الإعلام مدربه الجديد خولين لوبتيغي، وذلك بعد يوم من إقالته من منصب مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم.

وأقال الاتحاد الإسباني لوبتيغي من منصبه، قبل يومين فقط من المباراة الأولى لإسبانيا، ضد البرتغال في المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

لوبتيغي سافر مباشرة من كراسنودار بروسيا بعد إقالته، وتوجه إلى العاصمة الإسبانية لتولي تدريب المنتخب الملكي، خلفاً لزين الدين زيدان، بينما أعلنت إسبانيا تعيين فرناندو هييرو بدلاً منه في منصب المدرب.

لوبتيغي اعترف بأن آخر 24 ساعة، كانت أتعس فترة في حياته، ولا يفوقها سوى وفاة والدته.