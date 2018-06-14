تقام الجمعة في كأس العالم

مدرب منتخب مصر: صلاح سيخوض مباراة الفراعنة مع الأوروغواي

  • الخميس 14, يونيو 2018 في 9:06 م
  • محمد صلاح
    محمد صلاح
أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، تعافي المهاجم محمد صلاح من إصابة الكتف، ومشاركته في مباراة مصر والأورغواي، يوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم.
الشارقة 24- محمود علي:
 
أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، أن المهاجم محمد صلاح تعافى من إصابة في الكتف، وأنه سيخوض المباراة الافتتاحية لبلاده في كأس العالم لكرة القدم أمام الأوروغواي، يوم الجمعة، لينهي عدة أسابيع من الشكوك بشأن لياقة أبرز لاعبيه.
 
وذهب كوبر إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما توقع منافسة صلاح على لقب هداف البطولة، وقال في مؤتمر صحافي تقديمي: إن "صلاح بحالة جيدة للغاية بالفعل، وتعافى بشكل سريع للغاية ونحن أوليناه اهتماماً كبيراً"، وأضاف أؤكد بنسبة 100% أنه سيلعب، إلا إذا حدثت ظروف غير متوقعة في اللحظات الأخيرة.