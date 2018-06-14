مدرب منتخب مصر: صلاح سيخوض مباراة الفراعنة مع الأوروغواي

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، أن المهاجم محمد صلاح تعافى من إصابة في الكتف، وأنه سيخوض المباراة الافتتاحية لبلاده في كأس العالم لكرة القدم أمام الأوروغواي، يوم الجمعة، لينهي عدة أسابيع من الشكوك بشأن لياقة أبرز لاعبيه.

وذهب كوبر إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما توقع منافسة صلاح على لقب هداف البطولة، وقال في مؤتمر صحافي تقديمي: إن "صلاح بحالة جيدة للغاية بالفعل، وتعافى بشكل سريع للغاية ونحن أوليناه اهتماماً كبيراً"، وأضاف أؤكد بنسبة 100% أنه سيلعب، إلا إذا حدثت ظروف غير متوقعة في اللحظات الأخيرة.