منتخب ألمانيا يستعد للقاء المكسيك في أولى مبارياته في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستهل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، مبارياته في بطولة كأس العالم أمام المنتخب المكسيكي يوم الأحد المقبل، ويهدف المنتخب الألماني مواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى تحت قيادة المدرب يواخيم لوف.

وفاز المنتخب الألماني بالخمس مباريات ولم يسمح بتلقي أية أهداف، بينما سجل 13 هدفاً في مبارياته الافتتاحية بيورو 2008 و2012 و2016 ومونديالي 2010 و2014 منذ أن تولى لوف تدريب الفريق في 2006.

وفاز المنتخب الألماني بأول مباراتين افتتاحيتين له في المونديال برباعية نظيفة، أمام أستراليا في 2010 وأمام البرتغالي في 2014، وقبل حقبة لوف فاز المنتخب الألماني على نظيره السعودي بثمانية أهداف نظيفة في مونديال 2002.

وكانت آخر مرة فشل فيها المنتخب الألماني في الفوز بمباراته الاولى قبل 32 عاماً وبالتحديد في عام 1986، عندما تعادل مع منتخب أوروجواي 1/1، وكانت آخر هزيمة أمام المنتخب الجزائري 1 / 2 في 1982.