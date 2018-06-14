المنتخب الإنجليزي يستعد للقاء تونس في أولى مبارياته بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل منتخب انجلترا استعداداته قبل مباراته الأولى أمام تونس في كأس العالم، حيث أجرى مراناً في معسكره في سان بطرسبورغ.

الإصابة التي لحقت بالمهاجم الشاب ماركوس راشفورد كدرت من صفو الأجواء الإيجابية السائدة في أوساط الفريق، خاصة وأن اللاعب اليافع كان قد تألق في المباراة الودية أمام كوستاريكا التي فازت بها منتخب الأسود الثلاثة بهدفين دون رد.

مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 20 عاماً تغيب عن مران الخميس، مما ضاعف الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة تونس، إلا أن اللاعب ومدربه قللا في تغريداتهما من شأن الإصابة ووصفاها بالخفيفة.

إنجلترا، الفائزة باللقب عام 1966، تلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً كل من بنما وبلجيكا.