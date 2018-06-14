محمد بن سلمان يحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم

الشارقة 24:

يسافر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى روسيا، لدعم منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام أصحاب الأرض، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان من الديوان الملكي، إن الأمير محمد بن سلمان سيقبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو.

وأضاف البيان، إن الأمير محمد سيسافر إلى روسيا بناءً على توجيه من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعود السعودية للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 2006، وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب أيضاً مصر وأوروجواي.