البرتغال تسعى لاستغلال حالة الفوضى التي تضرب المعسكر الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كان المنتخب الإسباني مرشحا لاستعادة لقب العالم الذي حصده في 2010، لكن الفوضى ضربت المعسكر الإسباني بعد إقالة المدرب لوبتيغي، ليدخل المنتخب اللقاء أمام البرتغال بمعنويات مهزوزة.

وأقال الاتحاد الإسباني لوبيتيجي /51 عاماً/ قبل يومين من مباراتهما بسوتشي بسبب موافقته على الانتقال لتدريب ريال مدريد عقب كاس العالم، وتولى فرناندو هييرو المدير الرياضي منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني ويجب أن يعد لاعبيه للتحدي الذي يقدمه كريستيانو رونالدو وزملائه.

وفاز المنتخب البرتغالي بأمم أوروبا 2016 في فرنسا قبل عامين والآن يريد أن يضع علامته على المستوى العالمي. ويمكن أن يحسم المتأهلين عن المجموعة الثانية بعد هذه المباراة التي تقام بعد ساعات من مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإيراني في سان بطرسبرج.

وتنطلق مباريات الغد عندما يلعب المنتخب المصري مع نظيره أوروجواي في إكاتيريتبيرج، ليكمل منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بعد 24 ساعة من المباراة الافتتاحية التي تقام اليوم وتجمع بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي.