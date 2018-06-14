المنتخب الفرنسي يستعد للقاء أستراليا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستعد كيليان مبابي وزملاؤه في منتخب فرنسا على قدم وساق قبل مواجهة السبت الافتتاحية في نهائيات كأس العالم أمام أستراليا في قازان.

ويأمل مبابي ذو 19 سنة أن يستهل الديوك مشاركتهم بفوز، وعقد المنتخب الفرنسي حصة تدريبية تواجد فيها مبابي، ليطمئن محبيه بأنه لم يتعرض لإصابة بعد تدخل خشن في حصة مران الثلاثاء الماضي من زميله المدافع عادل رامي.

وتقيم فرنسا في منطقة إسترا غربي موسكو، وهي منطقة ريفية تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة.

ويضع الفرنسيون آمالا كبيرة على منتخبهم الذي يعج بالنجوم، وتلاقي فرنسا في النهائيات أستراليا وبيرو والدنمارك.

يشار إلى أن فرنسا قد بلغت نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم وخسرته على أرضها أمام البرتغال قبل عامين.