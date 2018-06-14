11 طفلاً من أبناء الشهداء بالسعودية يتواجدون في كأس العالم

الشارقة 24 - محمود علي:

بمبادرة من الهيئة العامة للرياضة السعودية ودعم رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ، يشارك 11 طفلاً من أبناء شهداء الواجب في افتتاح مونديال كأس العالم 2018 والدخول مع لاعبي المنتخب السعودي في مباراته مع المنتخب الروسي.

وسيدخل 11 طفلاً من أبناء الشهداء والذين وصلوا قبل ايام إلى روسيا مع لاعبي المنتخب السعودي قبيل انطلاقة المواجهة المنتظرة.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في حسابه على تويتر: "أن هذه اللفتة تأتي تقدير للدور البطولي الكبير الذي قام به شهداء الواجب للذود عن دينهم وقادتهم ووطنهم والذين ضحوا بحياتهم في سبيل نيل شرف الشهادة ودفاعاً عن ممتلكات هذه الأرض الطاهرة".