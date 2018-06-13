فوز الولايات المتحدة وكندا والمكسيك باستضافة كأس العالم 2026

الشارقة 24 - أسعد خليل:

فاز الملف المشترك لأميركا والمكسيك وكندا، بحق استضافة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد أن تفوق على ملف المغرب، في التصويت الذي جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، في العاصمة الروسية موسكو.

وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026"، على 134 صوتاً مقابل 65 صوتاً فقط حصل عليها ملف المغرب.

وستشكل البطولة أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخباً بعدما وافق الفيفا في وقت سابق، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال، من 32 إلى 48 منتخباً بداية من نسخة 2026 .

كذلك ستكون أول نسخة من كأس العالم، تقام فعالياتها في ثلاث دول، كما حققت المكسيك بذلك رقماً غير مسبوق، حيث ستكون المرة الثالثة التي تحتضن فيها فعاليات كأس العالم، بعد أن استضافت نسختي 1970 و1986 .