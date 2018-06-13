قبل يوم على انطلاق المونديال

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقيل المدير الفني لوبيتيجي

  • الأربعاء 13, يونيو 2018 في 3:10 م
  • جولن لوبيتيجي
    جولن لوبيتيجي
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة جولن لوبيتيجي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق أمام نظيره البرتغالي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

قرر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إقالة جولن لوبيتيجي من تدريب المنتخب، في خطوة تأتي بعد الإعلان أنه سيتولى تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل، وعشية انطلاق مونديال روسيا 2018.
 
وقال روبياليس من كراسنودار قبل يومين من المباراة الأولى لإسبانيا ضد جارتها البرتغال: "وجدنا أنفسنا مضطرين للتخلي عن المدرب"، مضيفاً: "المنتخب الوطني ينتمي لجميع الإسبان، هذا قرار كان علينا اتخاذه".
 
وكشف أن اسم البديل سيتم قريباً، مع الأخذ في الاعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني الحالي.