أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع توماس ليمار

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أثناء استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا يبدو أن مستقبل توماس ليمار قد حسم، فقد أعلن فريق أتلتيكو مدريد أنه توصل إلى اتفاقية مع فريقه الفرنسي موناكو للحصول على لاعب خط الوسط.

وأصدر أتلتيكو بياناً في موقعه الرسمي قال فيه إن أتلتيكو توصل إلى اتفاقية مبدئية مع موناكو بشأن انتقال ليمار إلى النادي الإسباني، وأن الفريقين سينهيان في الأيام المقبلة تفاصيل عقد الانتقال.

وانضم ليمار إلى موناكو عام 2015 من فريق كان ولعب للمرة الأولى لفرنسا شهر نوفمبر 2016 وهو يتدرب الآن مع المنتخب الفرنسي في روسيا استعداداً للمباراة الأولى لمونديال روسيا لعام 2018 ضد أستراليا.