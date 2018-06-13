منتخب بولندا يكتسح ليثوانيا ودياً استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

في آخر مباراة ودية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، استضاف المنتخب البولندي على ستاد ناروداوي في العاصمة وارسو، المنتخب الليثواني.

أحرز نجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، هدف السبق لبولندا في الدقيقة الـ 19 للمباراة.

ولم يتوقف ليفاندوفسكي عند ذلك، بل ضاعف تفوق منتخب بلاده في الدقيقة الـ 32 من ضربة حرة، وقد احتاج الحكم إلى مراجعة حكم الفيديو المساعد، للتأكد من أن الكرة عبرت الخط قبل أن يبعدها الحارس.

وحسب غجيغوش كريهوفياك أنه سجل ثالث أهداف بولندا، غير أن الحكم امتنع عن احتساب الهدف، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، إذ تبين أن اللاعب استخدم يده للتحكم في الكرة.

غير أن زميله دافيد كوفناكي سجل ثالث أهداف بولندا في الدقيقة الـ 71 .

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بولندا، بعد أن مس ألجيس يانكوشكاش الكرة في المنطقة المحرمة، واستغل ياكوب بلاشكوفسكي، ضربة الجزاء ليسجل رابع أهداف بولندا.

بولندا التي فازت باللقاء بأربعة أهداف دون مقابل، ستتجه مباشرة إلى معسكرها التدريبي في مدينة سوتشي الروسية، لتعد لمباراتها الأولى في المجموعة الثامنة للمونديال التي ستخوضها يوم الثلاثاء الـ 19 يونيو ضد السنغال.