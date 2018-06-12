منتخب البرتغال يستعد للقاء إسبانيا في أولى مباريات مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تدرب منتخب البرتغال في معسكره في مدينة كراتوفو الروسية، مواصلاً استعداداته لمواجهة إسبانيا في مباراته الافتتاحية في كأس العالم، الجمعة المقبل.

بطل أوروبا لعام 2016، أثبت جدارته في التفوق في المنافسات الكبرى، ولكن اللقاء أمام إسبانيا سوف يكون اختباراً كبيراً لفريق النجم كريستيانو رونالدو.

البرتغال تشارك في المونديال للمرة السابعة في تاريخها، وللمرة الخامسة على التوالي.

وكانت البرتغال قد ودعت مونديال 2010 من دور الـ 16، كما خرجت من دور المجموعات في نهائيات 2014.

نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، قد تكون آخر بطولة كأس عالم لنجم البرتغال كريستيانو رونالدو صاحب 33 سنة، وسيأمل رونالدو في الفوز بالكأس هذه المرة أكثر من أي وقت مضى.

وعقب مباراة إسبانيا، تواجه البرتغال المغرب في موسكو يوم 20 يونيو، وتختتم دور المجموعات أمام إيران بعدها بـ 5 أيام.