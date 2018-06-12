الأهلي المصري يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري وبعد موافقة مجلس الإدارة عن تعاقد النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

ويصل كارتيرون، الأربعاء، لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي، وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون.

يذكر أن المدرب الفرنسي لن يصطحب أية معاونين معه وسيكون جهازه المعاون مصري.

ويعتبر المدرب الفرنسي صاحب شخصية متزنة ويعرف قيمة الأهلي، ويقدر طموحات جماهيره، ويعلم تماماً أنه لا يلعب إلا للبطولة والحصول على المركز الأول.

وأبدى كارتيرون استعداداً واضحاً لتحمل المسئولية كاملة خلال الفترة القادمة وتحقيق أحلام الأهلاوية.