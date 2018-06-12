ملاعب روسيا تستعد لمنافسات كأس العالم 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم، حيث تستضيف روسيا الفعاليات على 12 استاداً موزعة على 11 مدينة حيث تضم العاصمة موسكو اثنين من هذه الاستادات.

وحرصت روسيا على تشييد أو تجديد هذه الاستادات في غرب ووسط البلاد استعداداً لهذه البطولة التي بلغت ميزانية الاستعدادات لها نحو 11 مليار دولار أميركي.

وفيما يلي لمحة مختصرة عن الاستادات التي تشارك في استضافة مباريات البطولة:

استاد لوجنيكي





الاستاد الرئيسي في العاصمة موسكو، ويستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية، وتبلغ سعة الاستاد 80 ألف مقعد.

وعلى مدار 6 عقود، كان استاد لوجنيكي، الذي يعني اسمه "المروج الخضراء"، هو الاستاد الأكثر شهرة في روسيا، كما كان الاستاد الرئيسي عندما استضافت موسكو دورة الألعاب الأولمبية عام 1980 .

استاد أوتكريتي





الاستاد الثاني في موسكو، وهو معقل فريق سبارتاك موسكو، وسبق له استضافة بعض مباريات المنتخب الروسي لكرة القدم، وافتتح هذا الاستاد في 2014 وتبلغ سعته 45 ألف مقعد.

استاد سان بطرسبرج





يقع هذا الاستاد بمدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية، واستضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017.

وافتتح هذا الاستاد قبل بطولة كأس القارات مباشرةً، وبلغت تكلفة تشييده نحو مليار دولار، وتبلغ سعته 64 ألف مقعد.

استاد كاليننجراد





شيد هذا الاستاد في أقصى الغرب الروسي استعداداً لكأس العالم، كما سيصبح معقلاً لفريق بالتيكا الروسي، وتبلغ سعته نحو 35 ألف مقعد.

استاد كازان

يقع بمدينة كازان في وسط روسيا، وافتتح هذا الاستاد في 2013 وتبلغ سعته 45 ألف مشجع، ويعتبر هذا الاستاد معقلاً لنادي روبن كازان.

استاد فولجوجراد

تبلغ سعته 45 ألف مقعد، ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق روتور بمدينة فولجوجراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا.

استاد روستوف آرينا

يقع بمدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، وشيد هذا الاستاد أيضاً من أجل المونديال الروسي، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، كما سيكون معقلاً لفريق روستوف.

استاد فيشت

ويقع هذا الاستاد في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد، وشيد هذا الاستاد من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية "سوتشي 2014"، وأطلق عليه هذا الاسم نسبةً إلى جبل "فيشت" المتاخم له، وتبلغ سعة هذا الاستاد 40 ألف مقعد.

استاد نيجني نوفجرود

يقع هذا الاستاد بمدينة نوفجرود بوسط روسيا، وشيد هذا الاستاد من أجل كأس العالم وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيصبح معقلاً لفريق أولمبايتس.

استاد موردوفيا





ويقع هذا الاستاد بمدينة سارانسك بوسط روسيا.

وشيد هذا الاستاد أيضاً من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته نحو 45 ألف مقعد أيضاً، وسيصبح معقلاً لفريق موردوفيا سارانسك.

استاد يكاترينبورج آرينا





يقع هذا الاستاد بمدينة يكاترينبورج وسط روسيا، وشيد هذا الاستاد في الخمسينيات من القرن الماضي، وجرى تحديثه من أجل المونديال.

وتضمنت عملية التحديث زيادة سعته إلى 35 ألف مقعد، ويمثل هذا الاستاد معقلاً لفريق أورال يكاترينبورج.

استاد سامارا آرينا





ويقع هذا الاستاد في مدينة سامارا بوسط روسيا، وشيد هذا الاستاد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلاً لفريق كريليا سوفيتوف الذي يعني اسمه "أجنحة السوفييت".