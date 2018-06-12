الإصابات تضرب صفوف منتخب إسبانيا قبل مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





قرر المنتخب الإسباني، عدم الزج بالمدافع داني كارفاخال، في المباراة الأولى لإسبانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام البرتغال والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، بعد غيابه عن تدريبات منتخب بلاده، بمدينة كراسنودار الروسية إثر معانته من إصابة عضلية.

وتعرض كارفاخال للإصابة في 26 مايو الماضي، خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين ريال مدريد وليفربول، وانتهت بفوز النادي "الملكي" 3-1.

وغادر اللاعب الإسباني ملعب اللقاء في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن، ولكن بعد ذلك كشفت الفحوصات أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعاً، ليقرر جولين لوبيتيغي، المدير الفني لإسبانيا، الإبقاء على اللاعب ضمن القائمة النهائية لفريقه المشارك في المونديال.

وانخرط كارفاخال في أداء تدريبات خاصة بعيداً عن التدريبات الجماعية للمنتخب الإسباني، إذ من المتوقع أن يغيب عن مباراة البرتغال، ولكنه على الأرجح سيكون في حالة جيدة قبل مباراة إيران في 20 يونيو الجاري، ثاني لقاءات إسبانيا في دور المجموعات.

وسيكون ألفارو أدريوزولا، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، الخيار الأول للوبيتيغي، للدفع به في مباراة البرتغال على حساب كارفاخال، فيما سيكون ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، الخيار الثاني للمدرب الإسباني إذا ما أراد الاستعانة بخدمات لاعب صاحب نزعة دفاعية.