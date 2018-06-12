ميسي يقود تدريبات المنتخب الأرجنتيني استعداداً لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد منتخب الأرجنتين حصة تدريبية أولى له منذ وصوله الأراضي الروسية في برونيتسي على بعد 54 كيلومتراً جنوب العاصمة الروسية موسكو.

ولم يلعب المنتخب سوى مباراة ودية واحدة تحضيراً للكأس فاز فيها بأربعة أهداف نظيفة على هايتي.

ورغم أن المنتخب حاز على المركز الثاني كأس العالم 2014، إلا أنه من غير المرجح وصوله إلى مراحل متقدمة هذا الكأس بعد المعاناة التي عاناها في التصفيات المؤهلة للبطولة.

أضف إلى ذلك الهزيمة التي تلقاها المنتخب على يد نظيره الإسباني بستة أهداف لهدف في ودية بين المنتخبين.

لكن كلاً من ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو يلعبان مع المنتخب الآن، ما يعني ضرورة عدم الاستهانة بقدرته على تحقيق المفاجآت.

ويقود المدرب خورخي سامباولي المنتخب في كأس العالم للمرة الأولى، إذ مضى على تعيينه عام واحد بعد 4 سنوات ممتازة قضاها في تدريب منتخب التشيلي، قاده فيها للفوز بكأس كوبا أمريكا عام 2015 على حساب المنتخب الأرجنتيني.

وتبدأ منافسات المنتخب يوم السبت القادم أمام آيسلندا، ليلعب بعدها مع منتخب كرواتيا ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.