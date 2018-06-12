المنتخب الفرنسي يستعد للقاء أستراليا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى المنتخب الفرنسي مرانه الأول في روسيا، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

وبدت علامات السعادة على نجوم المنتخب الفرنسي، وعلى رأسهم أنطوان غريزمان، و بول بوغبا، في المران الذي جرى في مدينة إيسترا الصغيرة، التي تقع على مبعدة 60 كيلومتراً غرب العاصمة موسكو.

مدرب فرنسا، ديديه دوشامب، كشف في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب المران عن رضاه بمقر الفريق، وذكر أن الرحلة إلى روسيا لم تترك أثراً يذكر على أفراد المنتخب.

وتفتتح فرنسا مشاركتها في كأس العالم، بمباراة في المجموعة الثالثة، في 16 يونيو في مدينة قازان ضد أستراليا.

وستلتقي فرنسا بعد ذلك ببيرو في يكاترينبورغ في 21 يونيو، ثم ستختتم دور المجموعات بمباراة بعد خمسة أيام، من ذلك في موسكو ضد الدنمارك.