عطيف: "الدب الروسي" ليس سهلاً و"الأخضر" لن يستهين به

الشارقة 24 - محمود علي:

استنكر عبد الله عطيف، لاعب خط وسط المنتخب السعودي لكرة القدم، ما يتردد بأن المنتخب الروسي فريق يفتقد للمستوى العالي، وأنه لا يستطيع المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها بلاده بداية من الخميس المقبل، وحتى 15 يوليو المقبل.

وأوضح عطيف، في مؤتمر صحافي الإثنين قبل مران المنتخب السعودي على ملاعب المركز التدريبي لفريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، أن المنتخب الروسي من الفرق القوية، والمنتخب السعودي لن يهتم بما يتردد عن الدب الروسي.

وأدى المنتخب السعودي تدريبه الثاني بمدينة سان بطرسبرج استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره الروسي الخميس المقبل، في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد "لوجنيكي" الشهير بالعاصمة موسكو.

وأكد عطيف أن المنتخب السعودي جاهز تماماً لهذه المواجهة، التي وصفها بالصعبة، وأنه لن يهتم بما يقال خارج الملعب.

وأوضح أن الأخضر سيواصل استعداداته بقوة في اليومين المقبلين، بهدف تقديم أفضل مباراة ممكنة في افتتاح البطولة.