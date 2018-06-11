الشهري لاعب "الأخضر": تجربة كأس العالم فريدة

الشارقة 24 - محمود علي:

عبر يحيى الشهري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، عن سعادته وزملائه بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، موضحاً أنها تجربة فريدة يتمناها كل لاعب في العالم.

وصرح الشهري ، في مؤتمر صحافي عقد الإثنين مع زميله عبد الله عطيف، قبل تدريبات الفريق على ملاعب المركز التدريبي لفريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، بأنه وزملاؤه يشعرون بسعادة غامرة لتمثيل المملكة في هذا الحدث العالمي.

وأوضح أن الفريق يشعر بالفخر والاعتزاز بالتواجد في أكبر حدث في لعبة كرة القدم، والتواجد ضمن أفضل منتخبات العالم، مؤكداً أن الجميع في الفريق يحرصون على بذل قصارى جهدهم، وتقديم بطولة طيبة.

وعن النتائج التي حققها المنتخب الروسي في المباريات الودية التي خاضها في الفترة الماضية، ضمن الاستعداد للمونديال، وما إذا كان لنتائج هذه المباريات أي تأثير على المنتخب السعودي، قبل المواجهات في المونديال، أكد الشهري أن المواجهات الودية ليست مقياسا حقيقياً.

وعن المواجهة المرتقبة للمنتخب السعودي في بداية مشواره بالبطولة، مع المنتخب الروسي صاحب الأرض، الخميس المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة على ستاد "لوجنيكي" الشهير في العاصمة موسكو، أكد الشهري أنها مباراة صعبة للغاية، في مواجهة أصحاب الأرض، ولكن خوض المباراة الافتتاحية شرف لأي لاعب، كما أنه حافز إضافي على التألق في هذه المباراة التي سيتابعها العالم كله.