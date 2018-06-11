المنتخب المصري يتدرب تحت الأمطار الغزيرة وصلاح يجري حول الملعب

الشارقة 24 - محمود علي:

أدى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تدريبه الثاني الإثنين في مدينة جروزني عاصمة الشيشان، تحت الأمطار الغزيرة .

وأقيم المران في الملعب المحدد لتدريبات المنتخب المصري، على ستاد أحمد أرينا، حيث شارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم محمد صلاح، الذي أدى بعض التدريبات المنفردة، بالجري حول الملعب تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب أوروجواي الجمعة على ستاد إيكاترنبرج، في أول مباريات الفريقين بدور المجموعات.

وشعر محمد صلاح نجم ليفربول خلال تدريباته المنفردة ببعض الآلام البسيطة في الكتف، حيث طالبه الجهاز الطبي بأن يقلل من سرعة الجري حول الملعب.