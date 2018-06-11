لمواجهة أوراجواي

المنتخب المصري يتدرب تحت الأمطار الغزيرة وصلاح يجري حول الملعب

  • الإثنين 11, يونيو 2018 في 10:58 م
  • جانب من تدريبات المنتخب المصري
    جانب من تدريبات المنتخب المصري
شهد المران الثاني للمنتخب المصري، في مدينة جروزني الشيشانية، أمطاراً غزيرة، حيث أدى اللاعبون التدريبات بمن فيهم محمد صلاح، الذي تدرب منفرداً.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أدى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تدريبه الثاني الإثنين في مدينة جروزني عاصمة الشيشان، تحت الأمطار الغزيرة .
 
وأقيم المران في الملعب المحدد لتدريبات المنتخب المصري، على ستاد أحمد أرينا، حيث شارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم محمد صلاح، الذي أدى بعض التدريبات المنفردة، بالجري حول الملعب تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب.
 
ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب أوروجواي الجمعة على ستاد إيكاترنبرج، في أول مباريات الفريقين بدور المجموعات.
 
وشعر محمد صلاح نجم ليفربول خلال تدريباته المنفردة ببعض الآلام البسيطة في الكتف، حيث طالبه الجهاز الطبي بأن يقلل من سرعة الجري حول الملعب.