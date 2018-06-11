الأخضر السعودي يغادر إلى موسكو الثلاثاء استعداداً لافتتاحية المونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

تقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة موسكو مساء الثلاثاء، من مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرج، إلى مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية.

وكان المنتخب السعودي قد أتم مساء الإثنين استعداداته للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، أمام المنتخب الروسي، صاحب الأرض الخميس المقبل، على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينيت سان بطرسبرج، بتمارين الإحماء، بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي، اللاعبين لمجموعتين، كما أجريت مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، طبقت خلالها الطريقة التكتيكية التي سينتهجها في لقاء الافتتاح، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.