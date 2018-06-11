المنتخب الإسباني يستعد للقاء البرتغال في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يخوض منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم 2018، تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيغي آملاً في استعادة أمجاده.

لوبيتيغي نجح في إنعاش حظوظ الثيران الإسبانية، بعد فشل المنتخب في الدفاع عن لقبي كأس العالم في عام 2014، ولقب بطولة أوروبا 2016.

ونجح المدرب في قيادة المنتخب للتأهل للنهائيات دون خسارة، بـ 9 انتصارات وتعادل واحد.

وتدرب المنتخب في كراسنودار استعداداً لمباراته الأولى النارية أمام نظيره البرتغالي، الجمعة، 15 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نتائج إسبانيا الأخيرة خلال فترة الإعداد لم تأت حسب المتوقع، حيث تعادل مع سويسرا وفاز بصعوبة على تونس بهدف واحد دون رد.

المهاجم روريغو قال إن هذه النتائج تعني إن الفريق يحتاج لمزيد من التركيز خلال مبارياته في البطولة.