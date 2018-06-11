تدابير أمنية مشددة في روسيا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمثل استضافة كأس العالم فرصة حيوية لاستعراض منجزات القيادة الروسية، ودعم مكانتها في العالم.

روسيا وضعت الأمن على قمة أولوياتها، واعتمدت سلسلة من التدابير لدرء أي مخاطر قد تعكر صفو الأمن، سواءً كانت من البر والبحر والجو.

البلاد ظلت تعاني لسنوات من تحديات أمنية ناجمة من حركات انفصالية في شمال منطقة القوقاز، شملت تفجيرات انتحارية وهجمات إرهابية.

وفي مدينة فولغوغراد، إحدى المدن المستضيفة لمنافسات كأس العالم، والتي كانت مسرحاً لإحدى هذه الهجمات عام 2013، يؤكد عمدة المدينة اندري كوسولابوف، أن السلطات والمواطنين نجحوا في سد كافة الثغرات الأمنية.

كما أشرفت وزارة الطوارئ الروسية مؤخراً على تدريبات أمنية لمواجهة سيناريوهات، تتعلق بنشوب حرائق أو تفجيرات وأحداث أخرى.

ومن بين التدابير التي اعتمدتها السلطات إصدار بطاقات شخصية ذكية، يتوجب على كافة حضور المباريات حملها.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 14 يونيو وتختتم يوم 15 يوليو.