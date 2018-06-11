كأس العالم: حكاية نجاح عمرها 88 عاماً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعتبر بطولة كأس العالم هي البطولة الأبرز في اللعبة الشعبية الأولى، وينتظرها مئات الملايين حول العالم مرة كل 4 أعوام.

وتختلف الروايات عن نشأة كرة القدم وتاريخها، إلا أن أحد المواعيد الأساسية في مسار تحولها إلى ما هي عليه اليوم، كان تأسيس الاتحاد الإنجليزي في 26 أكتوبر 1863.

في 30 نوفمبر 1872، أقيمت أول مباراة رسمية بين منتخبين، وجمعت إنجلترا ومضيفتها أسكتلندا، وانتهت بالتعادل السلبي.

في 21 مايو 1904، تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين لفرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا.

عرفت اللعبة طريقها إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى عام 1920 في مدينة أنتورب البلجيكية، إلا أن الاتحاد الدولي الذي انتخب الفرنسي جول ريميه رئيساً له عام 1918، كان يبحث في إقامة بطولة خارج الأولمبياد.

في 28 مايو 1928، قرر الفيفا في اجتماع له في امستردام، تنظيم أول بطولة عالمية واختار عام 1930 موعداً لإقامتها، وبدأت عملية البحث عن البلد المضيف وسط ترشيحات من إيطاليا، هولندا، اسبانيا والسويد.

الأوروغواي 1930

رست البطولة الأولى على الأوروغواي التي أقامتها من 13 إلى 30 يوليو 1930.

ما عزز أفضلية الأوروغواي للاستضافة كان إحرازها ذهبيتي الأولمبياد عامي 1924 و1928، ولمصادفة موعد إقامة البطولة مع احتفالاتها بالذكرى المئوية لاستقلالها، كما فازت بالبطولة.

إيطاليا 1934

نظمت إيطاليا البطولة الثانية من 27 مايو إلى 10 يونيو 1934، بمشاركة 12 منتخباً أوروبياً ومنتخبين من أميركا اللاتينية، ومنتخب من كل من أميركا الشمالية وأفريقيا، وحصلت إيطاليا على اللقب.

فرنسا 1938

اختار مؤتمر الاتحاد الدولي الذي عقد في برلين عام 1936 فرنسا لاحتضان كأس العالم الثالثة عام 1938، اعترافاً بجميل جول ريميه الذي يعود إليه الفضل بإطلاق البطولة، وتوج المنتخب الإيطالي للمرة الثانية باللقب.

البرازيل 1950

بعد توقف 12 عاماً، عادت البطولة مع قرار بإطلاق اسم جول ريميه على الكأس، وأوكلت إلى البرازيل مهمة احتضان البطولة الرابعة، وتوجت الأوروغواي بهذه النسخة.

سويسرا 1954

اختيرت سويسرا لاستضافة كأس العالم 1954 لحيادها في الحرب العالمية الثانية وبالتالي عدم تأثر اقتصادها بآثارها، وتمكنت ألمانيا من الفوز بهذه النسخة.

السويد 1958

أقيمت كأس العالم عام 1958 في السويد من 8 إلى 29 يونيو بمشاركة 16 منتخباً: 12 من أوروبا و3 من أميركا الجنوبية، والمكسيك، والبطل كان منتخب البرازيل.

تشيلي 1962

أقيمت النهائيات من 30 مايو بمشاركة 16 منتخباً: 10 من أوروبا و4 من أميركا الجنوبية وواحد من أميركا الشمالية، اللقب ذهب للبرازيل أيضاً.

إنجلترا 1966

أقيمت البطولة الثامنة في إنجلترا مهد اللعبة، وذلك بين 11 إلى 30 يوليو بمشاركة 16 منتخباً: 10 من أوروبا و4 من أميركا الجنوبية وواحد من أميركا الشمالية وواحد من آسيا هو كوريا الشمالية، اللقب كان من نصيب صاحب الأرض منتخب إنجلترا.

المكسيك 1970

تعد البطولة بنظر العديد من المعلقين، الأجمل بين نسخ كأس العالم، لاسيما المباراة بين إيطاليا وألمانيا الغربية 4-3 في نصف النهائي.

أحرزت البرازيل اللقب الثالث واحتفظت بالكأس إلى الأبد.

لقن بيليه ورفاقه المنتخب الإيطالي درساً في المباراة النهائية التي انتهت بفوزهم 4-1.

ألمانيا الغربية 1974

استضافت ألمانيا الغربية الكأس العاشرة بمشاركة 16 منتخباً.

فشل المنتخب البرازيلي "العجوز" في فرض سيطرته، لكنه بلغ الدور الثاني بصعوبة، في حين برز الهولندي بقيادة يوهان كرويف ويوهان نيسكينز كأحد أبرز المرشحين للقب.

بلغ المنتخبان الالماني الغربي والهولندي النهائي، فكانت المواجهة بين بكنباور وكرويف، وحسمها رفاق الأول 2-1 ليظفروا باللقب الثاني لهم.

الأرجنتين 1978

أقيمت النهائيات من 1 إلى 25 يونيو بمشاركة 16 منتخباً، منها المنتخب التونسي الذي شارك للمرة الأولى، وكان أول منتخب عربي يحقق فوزاً في النهائيات، وكان على المكسيك 3-1.

اللقب كان من نصيب الأرجنتين.

إسبانيا 1982

أقر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 16 إلى 24 منتخباً، بناءً على توصية من الرئيس السابق الإنجليزي ستانلي راوس.

كانت الكويت أول سفيرة للكرة الخليجية في المونديال وأوقعتها القرعة في مجموعة صعبة مع إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا.

البطولة ذهبت للمنتخب الإيطالي.

المكسيك 1986

فرض الأرجنتيني دييغو مارادونا نفسه للبطولة من دون منازع وكانت له يد في إحراز منتخب بلاده الكأس للمرة الثانية.

إيطاليا 1990

اختيرت إيطاليا لتنظيم النهائيات للمرة الثانية بعد 1934.

قدم المنتخب الألماني عروضاً قوية منذ البداية وحتى النهاية، وتمكن من بلوغ النهائي بسهولة وعن جدارة، وجمعته المباراة النهائية مع الأرجنتين في إعادة لنهائي المكسيك، ما شكل سابقة في تاريخ كؤوس العالم.

انتزعت ألمانيا لقبها الثالث بهدف من ركلة جزاء لأندرياس بريمه.

الولايات المتحدة 1994

اختيرت الولايات المتحدة على حساب المغرب لاحتضان كأس العالم الـ 15، على رغم ضعف شعبية اللعبة في البلاد إزاء رياضات أخرى مثل كرة السلة وكرة القدم الأميركية والبايسبول.

بلغت البرازيل وإيطاليا المباراة النهائية، وكان اللقب من نصيب الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، علماً أنها أول مباراة نهائية تحسم بركلات الترجيح.

فرنسا 1998

اختيرت فرنسا على حساب المغرب، فباتت ثالث دولة تحتضن النهائيات للمرة الثانية بعد ايطاليا والمكسيك.

ظفرت فرنسا باللقب الأول في تاريخها عقب فوزها على البرازيل في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لزين الدين زيدان.

كوريا الجنوبية واليابان 2002

نظمت النهائيات للمرة الأولى في آسيا وللمرة الأولى أيضاً في دولتين.

نجحت البرازيل في استعادة اللقب الذي فقدته قبل 4 أعوام في فرنسا.

ألمانيا 2006

عادت النهائيات إلى القارة الأوروبية لتقام على الأراضي الألمانية، ونجحت إيطاليا في معانقة اللقب العالمي للمرة الأولى منذ عام 1982 والرابعة في تاريخها.

جنوب أفريقيا 2010

نظمت النهائيات للمرة الأولى في القارة الأفريقية وتحديداً في جنوب أفريقيا، وشهدت كذلك تتويج إسبانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخها إثر تغلبها على هولندا 1-صفر، بعد التمديد في المباراة النهائية بهدف أندريس انييستا.

البرازيل 2014

فرضت أوروبا أيضاً نفسها وظفرت باللقب، ولكن للمرة الأولى في أميركا الجنوبية، حيث نجحت ألمانيا في الفوز على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد في المباراة النهائية.