أبرز ملامح منتخب بلجيكا المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يقود النجم لوكاكو، وزميله هازارد منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، فما هي أبرز ملامح المنتخب.

اللقب: الشياطين الحمر.

تأسيس الاتحاد البلجيكي للعبة: عام 1895 .

الانضمام للفيفا: عام 1904 .

التصنيف الحالي: المركز الثالث.

أفضل مركز في تصنيف الفيفا: المركز الأول في نوفمبر 2015.

أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 71 في يونيو 2007 .

مشاركاته السابقة في كأس العالم: 12 مرة في أعوام 1930 و1934 و1938 و1954 و1970 و1982 و1986 و1990 و1994 و1998 و2002 و2014 .

أفضل نتيجة له في كؤوس العالم: المركز الرابع في مونديال 1986 .

إنجازات أخرى: المركز الثاني في كأس الأمم الأوروبية عام 1980 .

تاريخ التأهل للنهائيات: الثالث من سبتمبر 2017 .

المدير الفني: المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

قائد الفريق: إيدن هازارد.