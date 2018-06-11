أبرز ملامح منتخب بلجيكا المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
يقود النجم لوكاكو، وزميله هازارد منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، فما هي أبرز ملامح المنتخب.
اللقب: الشياطين الحمر.
تأسيس الاتحاد البلجيكي للعبة: عام 1895 .
الانضمام للفيفا: عام 1904 .
التصنيف الحالي: المركز الثالث.
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: المركز الأول في نوفمبر 2015.
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 71 في يونيو 2007 .
مشاركاته السابقة في كأس العالم: 12 مرة في أعوام 1930 و1934 و1938 و1954 و1970 و1982 و1986 و1990 و1994 و1998 و2002 و2014 .
أفضل نتيجة له في كؤوس العالم: المركز الرابع في مونديال 1986 .
إنجازات أخرى: المركز الثاني في كأس الأمم الأوروبية عام 1980 .
تاريخ التأهل للنهائيات: الثالث من سبتمبر 2017 .
المدير الفني: المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.
قائد الفريق: إيدن هازارد.