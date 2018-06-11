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أبرز ملامح منتخب بلجيكا المشارك بمونديال روسيا

  • الإثنين 11, يونيو 2018 في 12:53 م
  • منتخب بلجيكا
    منتخب بلجيكا
تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى الحدث الأبرز "كأس العالم لكرة القدم" في روسيا، ومطالب منتخب بلجيكا الذي يضم الكثير من النجوم في صفوفه، بأداء جيد في المنافسات، فما هي أبرز ملامح منتخب بلجيكا.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
يقود النجم لوكاكو، وزميله هازارد منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، فما هي أبرز ملامح المنتخب. 
 
اللقب: الشياطين الحمر.
 
تأسيس الاتحاد البلجيكي للعبة: عام 1895 .
 
الانضمام للفيفا: عام 1904 .
 
التصنيف الحالي: المركز الثالث.
 
أفضل مركز في تصنيف الفيفا: المركز الأول في نوفمبر 2015.
 
أسوأ مركز في تصنيف الفيفا: 71 في يونيو 2007 .
 
مشاركاته السابقة في كأس العالم: 12 مرة في أعوام 1930 و1934 و1938 و1954 و1970 و1982 و1986 و1990 و1994 و1998 و2002 و2014 .
 
أفضل نتيجة له في كؤوس العالم: المركز الرابع في مونديال 1986 .
 
إنجازات أخرى: المركز الثاني في كأس الأمم الأوروبية عام 1980 .
 
تاريخ التأهل للنهائيات: الثالث من سبتمبر 2017 .
 
المدير الفني: المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.
 
قائد الفريق: إيدن هازارد.