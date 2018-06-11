فيتيل بطلاً لسباق جائزة كندا للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق الألماني سيباستيان فيتيل أول فوز لفريق فيراري بسباق الجائزة الكبرى الكندي، في إطار بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بعد غياب 14 عاماً، الأحد، لينتزع صدارة ترتيب السائقين.

وحقق فيتيل الفوز بالسباق الـ 50 في مسيرته، حيث تمكن من الفوز بالسباق بعدما انطلق من مركز الانطلاق الأول، وجاء فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس في المركز الثاني، وخلف ماكس فيرستابين سائق ريد بول في المركز الثالث.

واحتل لويس هاميلتون، الذي كان يتصدر ترتيب فئة السائقين، في سيارته التابعة لفريق مرسيدس، المركز الخامس خلف دانيل ريتشاردو سائق فريق ريد بول.

ورفع فيتيل رصيده حالياً 121 نقطة في صدارة ترتيب فئة السائقين، بعد مرور 7 سباقات، فيما يأتي هاميلتون في المركز الثاني برصيد 120 نقطة، في حين احتل بوتاس المركز الثالث برصيد 86 نقطة.