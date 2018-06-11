بيتزي يطالب لاعبو الأخضر السعودي بمضاعفة الجهد

من تدريبات المنتخب السعودي

الشارقة24 - محمود علي:



طالب خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي اللاعبين بمضاعفة الجهد خلال الأيام المقبلة للظهور بشكل جيد أمام روسيا في افتتاح كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس المقبل.



ووصلت بعثة السعودية إلى مدينة سان بطرسبرج، يوم السبت، استعداداً للمشاركة في كأس العالم.



واجتمع المدرب الأرجنتيني مع اللاعبين قبل التدريب وسط حضور جماهيري وإعلامي بعد قرار الجهازين الإداري والفني بفتح التدريب أمام الجماهير.



وأكد بيتزي في اجتماعه مع اللاعبين ضرورة الشعور بأهمية المرحلة المقبلة وزيادة التركيز فيها.



وقال موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حسابه على الانترنت إن المدرب طالب اللاعبين بالظهور بالمستوى المشرف في لقاء الافتتاح (أمام روسيا)، مؤكداً أنه سيفتح أفاقا أكبر للمنتخب الوطني".