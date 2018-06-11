منتخب مصر يجري أول حصة تدريبية بدون محمد صلاح

الشارقة 24 - محمود علي:

أدى المنتخب المصري تدريبه الأول في مدينة جروزني الأحد، بعد ساعات من وصوله إليها، بمشاركة جميع اللاعبين، عدا محمد صلاح في إطار الاستعداد لمواجهة الأوروجواي الجمعة، في بداية مشوار كأس العالم لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد المصري للعبة، عبر صفحته على فيسبوك، أن المران أقيم وسط حضور جماهيري كبير، في مقدمته الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي حرص على زيارة صلاح في الفندق، واصطحابه إلى الملعب لتحية الجماهير.

وخاض صلاح، الذي سيبلغ عامه الـ 26 في نفس يوم مباراة الأوروجواي، تدريبات علاجية بعيداً عن بقية زملائه.

وأصيب صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في الكتف، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي، وغادر الملعب وهو يبكي، بينما أكدت تقارير صحفية أنه سيغيب لثلاثة أسابيع.

لكن هداف مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أعلن أنه يثق في قدرته على التعافي قبل مباراة أوروجواي.

وأضاف الاتحاد المصري "جاء المران خفيفاً بعد معسكر طويل في إيطاليا وبلجيكا ورحلتي سفر من بروكسل إلى القاهرة، ومنها إلى جروزني في ثلاثة أيام تخللها تدريب القاهرة مساء السبت".

وتلتقي مصر أيضاً مع روسيا صاحبة الضيافة، والسعودية ضمن المجموعة الأولى.

وكانت بعثة المنتخب المصري وصلت إلى جروزني ظهر الأحد، واستقبلها السفير المصري في موسكو ومجموعة من قيادات السفارة المصرية واللجنة المنظمة للبطولة في جروزني.