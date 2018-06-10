المنتخب المغربي يجري تدريبه الأول في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وصل المنتخب المغربي إلى روسيا الأحد، العاشر من يونيو، لينطلق إلى معسكره التدريبي في مدينة فورونيج مباشرةً، حيث سيمكث هناك طوال فترة المنافسة.

وأمن المنتخب المغربي تأهله، بفوزه على منتخب ساحل العاج في مباراة حاسمة للفريقين، وهو التأهل الأول للمغرب منذ عقدين من الزمن.

وتتجه الأنظار إلى المغرب، عشية انطلاق المسابقة كونها أحد متنافسين اثنين على استضافة كأس العالم عام 2026، إذ تسعى لحصول ملفها على الأفضلية، على ملف مشترك يجمع بين الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

يذكر أن لاعباً واحداً من لاعبي المنتخب المغربي، الذين لعبوا ضد ساحل العاج، كان قد ولد في المغرب، أما من تبقى فكان قد ولد إما في فرنسا، أو هولندا، أو إسبانيا، وكانت مهمة تشكيل الفريق قد أوكلت للمدرب هيرفي رينارد الذي أبلى بلاء حسناً حتى الآن.

وسبق للمدرب أن حقق العديد من الإنجازات مع فرق أفريقية أخرى، من بينها زامبيا التي حقق معها اللقب الأفريقي عام 2012، وساحل العاج التي حقق معها البطولة ذاتها عام 2015.

ويقود منتخب المغرب الكابتن مهدي بنعطية، الذي يشغل مركز دفاع يوفنتوس، كما سبق له وأن لعب مع روما وبايرن ميونخ.

يذكر أن المباراة الأولى للمنتخب ستكون مع نظيره الإيراني في 15 يونيو، تليها مباراتان مع البرتغال وإسبانيا في 20 - 25 من الشهر نفسه على التوالي.