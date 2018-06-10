قبل أيام من "الانطلاقة"

بوتين يرحب بممثلي منتخبات كرة القدم المشاركة في كأس العالم

  • الأحد 10, يونيو 2018 في 11:08 م
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بممثلي منتخبات كرة القدم المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا وبأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وبالرياضيين، والمشجعين من كل دول العالم.
الشارقة 24 – واس:
 
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بممثلي منتخبات كرة القدم المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وبأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وبالرياضيين، والمشجعين من كل دول العالم.
 
وقال بوتين في حديث نقله موقع وزارة الرياضة الروسية: "إنه لمن دواعي سروري أن نستقبل جميع ممثلي كرة القدم في روسيا، وسيمنحكم المونديال مناسبة مليئة بالشغف الرياضي والمشاعر الجياشة التي يشترك فيها الجميع".
 
وأضاف: "لقد فعلنا كل شيء ليشعر ضيوفنا في روسيا بأنهم في وطنهم، ولقد فتحنا قلوبنا للزائرين لنا".