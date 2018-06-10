بوتين يرحب بممثلي منتخبات كرة القدم المشاركة في كأس العالم

الشارقة 24 – واس:

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بممثلي منتخبات كرة القدم المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، وبأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وبالرياضيين، والمشجعين من كل دول العالم.

وقال بوتين في حديث نقله موقع وزارة الرياضة الروسية: "إنه لمن دواعي سروري أن نستقبل جميع ممثلي كرة القدم في روسيا، وسيمنحكم المونديال مناسبة مليئة بالشغف الرياضي والمشاعر الجياشة التي يشترك فيها الجميع".

وأضاف: "لقد فعلنا كل شيء ليشعر ضيوفنا في روسيا بأنهم في وطنهم، ولقد فتحنا قلوبنا للزائرين لنا".