البرازيل تتغلب على النمسا في ختام استعداداتها لكأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أرسل منتخب البرازيل، إنذاراً شديد اللهجة لخصومه في مونديال روسيا، بعدما حقق انتصاره الودي الرابع على التوالي، عقب فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه منتخب النمسا، بالعاصمة النمساوية فيينا، في ختام استعداداته للمونديال.

فرض منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم، برصيد خمسة ألقاب، سيطرته المطلقة على المباراة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا استعراض لاعبيه في أكثر من فرصة، في ظل استسلام واضح للهزيمة من المنتخب النمساوي، الذي أخفق في التأهل للمونديال الروسي.

افتتح جابرييل جيسوس التسجيل للبرازيل في الدقيقة الـ 36، قبل أن يحرز نيمار دا سيلفا، الذي شارك في القائمة الأساسية للمباراة، الهدف الثاني، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي منذ تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، عقب تسجيله لهدف خلال فوز المنتخب الملقب بـ "راقصي السامبا" 2-صفر على كرواتيا الأسبوع الماضي.

وأضاف فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة الـ 69.

وبذلك، أثبت منتخب البرازيل استعداده التام لكأس العالم، بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها استعداداً للبطولة، والتي شهدت تسجيله تسعة أهداف، فيما ظل محافظاً على نظافة شباكه في كل اللقاءات.