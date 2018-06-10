قبل 4 أيام على انطلاق المونديال

المنتخب البرتغالي يجري مرانه الأول في روسيا

  • الأحد 10, يونيو 2018 في 6:03 م
  • من تدريبات البرتغال
    من تدريبات البرتغال
أجرى منتخب البرتغال حصة تدريبية أولى في روسيا التي وصل إليها صباح اليوم للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في الـ 14 من يونيو الجاري.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
عقد لاعبو البرتغال حصة تدريبية، هي الأولى لهم في روسيا، بحضور الصحافة، وذلك في معسكرهم في ضيعة تدعى كاراتوفو وتبعد 40 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو، وذلك، الأحد، العاشر من يونيو.
 
وكانت البرتغال لعبت 3 مواجهات ودية قبل السفر إلى روسيا، تعادلت مع تونس بواحدة منها بهدفين لهدفين، ومع بلجيكا بأخرى بدون أهداف، وفازت قبلها على الجزائر بـ 3 نظيفة.
 
ويقود البرتغال المدرب فيرناندو سانتوس الذي قاد المنتخب لفوز في أول بطولة كبرى له حين توج بلقب دوري أمم أوروبا في فرنسا قبل سنتين.
 
يشار إلى أن البرتغال تلعب في المجموعة الثانية مع الجارتين إسبانيا والمغرب، ومع إيران.