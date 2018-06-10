المنتخب البرتغالي يجري مرانه الأول في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد لاعبو البرتغال حصة تدريبية، هي الأولى لهم في روسيا، بحضور الصحافة، وذلك في معسكرهم في ضيعة تدعى كاراتوفو وتبعد 40 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو، وذلك، الأحد، العاشر من يونيو.

وكانت البرتغال لعبت 3 مواجهات ودية قبل السفر إلى روسيا، تعادلت مع تونس بواحدة منها بهدفين لهدفين، ومع بلجيكا بأخرى بدون أهداف، وفازت قبلها على الجزائر بـ 3 نظيفة.

ويقود البرتغال المدرب فيرناندو سانتوس الذي قاد المنتخب لفوز في أول بطولة كبرى له حين توج بلقب دوري أمم أوروبا في فرنسا قبل سنتين.

يشار إلى أن البرتغال تلعب في المجموعة الثانية مع الجارتين إسبانيا والمغرب، ومع إيران.