المنتخب الإسباني يتغلب على تونس استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



التقى المنتخب التونسي لكرة القدم بإسبانيا في مباراة ودية تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا لعام 2018.



تكبدت تونس هزيمتها الأخيرة شهر مارس عام 2017 على يد المغرب ومضت لتكمل 9 مباريات دون هزيمة لكنها كانت على دراية بصعوبة مهمتها ضد بطل العالم السابق.



كان المنتخب التونسي الأفضل في الشوط الأول فقد هيمن تماماً على مسار المباراة وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل ففي الدقائق الأولى للمباراة انقض أنيس بدري على الكرة وشن هجمة خاطفة ووصلت الكرة إلى زميله فرجاني ساسي الذي أهدر الفرصة بتسديدة ضعيفة لم يجد صعوبة في صدها الحارس دافيد دي خيا.



كما أفلح دي خيا في صد تسديدة من نعيم سليطي في فترة لاحقة من الشوط الأول.



تحسن أداء إسبانيا في الشوط الثاني وبدأ تدريجياً يفرض سيطرته على مسار المباراة وكاد أن يتقدم بتسديدة من خوردي ألبا غير أن كرته مرت بجوار القائم.



كما عجز زميله، دافيد سيلفا، عن استثمار فرصة أخرى لإسبانيا بعد تمريرة من سيرجيو راموس.



وقبل 6 دقائق من صافرة النهاية أفلح البديل، ياغو إسباس، في تسجيل هدف السبق لإسبانيا التي حافظت على تفوقها حتى صافرة النهاية لتفوز بالمباراة بهدف دون مقابل.



إسبانيا ستفتتح مشاركتها في نهائيات كأس العالم بمباراة ضد البرتغال في 15 يونيو بينما ستلتقي تونس بإنجلترا في المجموعة السابعة في الثامن عشر من شهر يونيو