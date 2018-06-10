منتخب البرازيل يواصل الاستعداد لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واصل المنتخب البرازيلي استعداداته في فيينا حيث سيلتقي المنتخب النمساوي في مباراة ودية الأحد قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.



ويخوض حامل اللقب العالمي 5 مرات سابقة مباراته الودية الأخيرة ضد فيينا على ملعب "إرنست-هابيل" قبل التوجه إلى روسيا.



وتغيب النمسا عن العرس الكروي العالمي بعد إخفاقها في التأهل إذ حلت في المركز الرابع خلف ويلز وجمهورية إيرلندا وصربيا في المباريات الأوروبية التأهيلية.



ومن المتوقع أن يشارك نيمار في مباراته الأولى منذ 25 فبراير بعد تعرضه لإصابة في القدم في نادي "باريس سان-جيرمان".



"نيمار" سجل هدف الافتتاح في المباراة التي جمعت منتخبه البرازيلي بنظيره الكرواتي على ملعب "أنفيلد" والتي انتهت بواقع هدفين نظيفين لصالح البرازيل.



يذكر أن البرازيل ستلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم سويسرا وكوستا ريكا وصربيا