المنتخب الأسترالي يتغلب على المجر استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن المنتخب الأسترالي من التغلب على مضيفه المجري 2 / 1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب الأسترالي دانييل أرزاني في الدقيقة 74 وتاماس كادار، لاعب المنتخب المجري، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب المجري ترينت ساينسبري لاعب المنتخب الأسترالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.

ويستعد المنتخب الأسترالي لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم التي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل بروسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، فيما فشل المنتخب المجري في التأهل للمونديال.

ويلعب المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا والدانمارك وبيرو.