إسبانيا تكافئ منتخبها في حال الفوز بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع المنتخب الإسباني لتكرار إنجاز مونديال 2010، وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتحفيز اللاعبين بشكل كبير، بعد أن وعد اللاعبين بمكافأة قدرها 825 ألف يورو في حال فوز المنتخب بكأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية التي تصدر في مدريد، إن اتحاد كرة القدم في إسبانيا حفز اللاعبين وعرض عليهم أكثر من ضعف القيمة التي حصل عليها كل لاعب في منتخب ألمانيا الذي فاز بكأس العالم الأخيرة في البرازيل "350 ألف يورو".

كما يفوق هذا المبلغ الرقم الذي خصصته البرازيل المرشحة للفوز "800 ألف يورو".

كما أن المبلغ يتجاوز بشكل كبير المبلغ الذي حصل عليه كل لاعب عندما فازت إسبانيا بكأس العالم في نسخة 2010 وكان 600 ألف يورو.

كما يفوق هذا الرقم أيضاً المكافأة التي أعلنت في النسخة الماضية قبل أربع سنوات، وكانت 720 ألف يورو، وخرج المنتخب من دور المجموعات وقتها.