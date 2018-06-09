محمد صلاح يؤكد قدرته على التعافي سريعاً استعداداً لمواجهة أوراجواي

الشارقة 24- محمود علي:

قال المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يثق في قدرته على التعافي للمشاركة مع منتخب بلاده أمام أوروجواي في الجولة الأولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، الجمعة المقبل، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية السبت.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 25 عاماً لإصابة في الكتف بعد كرة مشتركة مع المدافع سيرجيو راموس خلال خسارة ليفربول 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لكن اللاعب المصري السريع يأمل في المشاركة في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن صلاح قوله "الآن أشعر أني في حالة أفضل، أنا أتمنى أن يكون بوسعي المشاركة في المباراة الأولى لكن هذا سيعتمد على شعوري يوم المباراة".

وسجل صلاح، الذي ضحك من حديث راموس أنه كان يمكنه مواصلة اللعب في نهائي دوري الأبطال في كييف إذا تم حقنه بمسكن للألم، ركلة الجزاء التي منحت مصر بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990، وأكد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، أن مصر لن تذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة.

وأضاف، "لدينا فريق رائع ومدرب رائع، نريد التأهل إلى الدور التالي والأداء بشكل مميز".

"نحن أقوياء كمجموعة ولدينا جميعاً نفس الهدف، وهو تحقيق الفوز وهذا أهم شيء، ليس لدينا نقطة قوة واحدة لكن أهم شيء أننا نلعب معا كمجموعة".

وتابع "الضغط كان علينا للتأهل لكأس العالم، بكل تأكيد يمكن أن يقول البعض بعد ذلك "حسناً لقد تحقق الهدف" لكن بالنسبة لي الأمر ليس كذلك، نريد أن نكتب التاريخ ونحقق شيئاً مختلفاً".

وواصل صلاح "لا يتعلق الأمر بمجرد المشاركة وخوض 3 مباريات ثم الخروج وشكراً على ذلك، أنا لا أفكر بهذه الطريقة".