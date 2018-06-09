زيادة قيمة الجوائز المالية للمشاركين في المونديال الروسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

الحماس والتنافس الكروي الكبير، مضمون في منافسات كأس العالم، لكن الجديد في نسخة مونديال روسيا هو المكاسب المالية الضخمة من خلال نظام الجوائز المالية المعتمد للبطولة.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 32 مليون يورو إلى المنتخب الفائز بلقب المونديال الروسي، وارتفعت قيمة جوائز المونديال بنسبة 40 % عما كانت عليه في مونديال 2014 بالبرازيل.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة، والتي سيوزع معظمها على المنتخبات الـ 32 المشاركة في هذه النسخة.

والقائمة التالية توضح قيمة الجوائز المالية التي تحصل عليها المنتخبات المختلفة في هذا المونديال:

المراكز قيمة الجوائز "بالمليون يورو لكل فريق"

البطل 1، 32

الوصيف 6،23

الثالث 7،20

الرابع 6،18

من الخامس للثامن 5،13

من التاسع للـ 16 1،10

من 17 إلى 32 7،6