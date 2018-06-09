أبرز ملامح منتخب بنما المشارك بمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ليست كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في بنما، إذ يفضل أبناؤها رياضتي البيسبول والملاكمة، لكن حمى المستديرة أصابت البلاد حين نجح منتخبها لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فما هي أبرز ملامح هذا المنتخب.

- يشارك للمرة الأولى في كأس العالم

- تصنيف الفيفا: 55 "17 مايو 2018"

- أبرز الأندية: أرابي أونيدو، تاورو

- اللقب: "لوس كاناليروس"

- تأهل إلى النهائيات بحلوله ثالثا خلف المكسيك وكوستاريكا في المرحلة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي".

- تشكيلة اللاعبين:

حراس المرمى:

خايمي بينيدو "دينامو بوخارست الروماني"

خوسيه كالديرون "تشوريو"

أليكس رودريغيز "سان فرانسيسكو"

خط الدفاع:

ميكايل أمير مورييو "نيويورك ريد بولز"

هارولد كامينغز "سان خوسيه ايرثكوايكرز الأميركي"

فيدل اسكوبار "نيويورك ريد بولز الأميركي"

رومان توريس "سياتل ساوندرز الأميركي"

أدولفو ماشادو "هيوستن دينامو الأميركي"

إيريك ديفيس "داك دونايسكا ستريدا السلوفاكي"

لويس أوفالي "أوليمبيا الهندوراسي"

فيليبي بالوي "مونيسيبال الغواتيمالي"

خط الوسط:

غابريال غوميز "أتلتيكو بوكارامانغا البيروفي"

إدغار بارسيناس "كافيتاليروس دي تاباتشولا المكسيكي"

أرماندو كوبر "أونيفرسيداد دي تشيلي"

فالنتين بيمنتيل "بلازا امادور"

ألبرتو كوينتيرو "أنيفرسيتاريو البيروفي"

أنيبال غودوي "سان خوسيه الأميركي"

خوسيه لويس رودريغيز "غنت البلجيكي"

خط الهجوم:

بلاس بيريز "مونيسيبال الغواتيمالي"

غابريال توريس "هواتشيباتو التشيلي"

اسماعيل دياز "ديبورتيفو لا كورونيا الأسباني"

لويس تيخادا "سبور بويز البيروفي"

أبدييل أرويو "ألاخويلينيس الكوستاريكي"