القرود الميتة هددت مشاركة زائير في مونديال ألمانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حلقة اليوم ستكون من كأس العالم 1974، والذي جرى في ألمانيا الغربية.

فعندما وصلت بعثة منتخب زائير إلى أرض مطار فرانكفورت، لم يُسمح لهم بإدخال القرود الميتة التي وجدت مع قمصان اللاعبين وسراويلهم القصيرة، وبعد نقاش طويل مع رجال الجمارك تبين بأن القرود هي طعام للمنتخب الأفريقي، لكن رجال الجمارك لم يسمحوا لهم بإدخال القرود، فهدد منتخب زائير بالانسحاب من البطولة، فتدخلت وزارة الخارجية الألمانية وسمحوا لهم بإدخال القرود، وبذلك استمتع المنتخب الأفريقي بطعامه الخاص، لكنهم خرجوا من الدور الأول بعد أن تذوقوا 3 خسارات على يد إسكتلندا، ويوغسلافيا، والبرازيل.