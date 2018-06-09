في 1974

القرود الميتة هددت مشاركة زائير في مونديال ألمانيا

  • السبت 09, يونيو 2018 في 1:55 م
  • منتخب زائير
    منتخب زائير
هذه سلسلة كتابات ننشرها دورياً، تتضمن معلومات نادرة عن تاريخ كأس العالم لكرة القدم، على شكل حلقات نطلق عليها اسم "نوادر طريفة من المونديال".
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
حلقة اليوم ستكون من كأس العالم 1974، والذي جرى في ألمانيا الغربية.
 
فعندما وصلت بعثة منتخب زائير إلى أرض مطار فرانكفورت، لم يُسمح لهم بإدخال القرود الميتة التي وجدت مع قمصان اللاعبين وسراويلهم القصيرة، وبعد نقاش طويل مع رجال الجمارك تبين بأن القرود هي طعام للمنتخب الأفريقي، لكن رجال الجمارك لم يسمحوا لهم بإدخال القرود، فهدد منتخب زائير بالانسحاب من البطولة، فتدخلت وزارة الخارجية الألمانية وسمحوا لهم بإدخال القرود، وبذلك استمتع المنتخب الأفريقي بطعامه الخاص، لكنهم خرجوا من الدور الأول بعد أن تذوقوا 3 خسارات على يد إسكتلندا، ويوغسلافيا، والبرازيل.