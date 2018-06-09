غولدن ستيت يتوج بلقب السلة الأميركية للعام الثاني على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق غولدن ستيت واريورز، لقبه الثاني على التوالي في الرابطة الأميركية لكرة السلة، بعد التفوق على كليفلاند كفاليرز، بقيادة النجم الكبير ليبرون جيمس.



غولدن سحق منافسه بالفوز بجميع مباريات الإقصائيات، وبقيادة العملاقين ستيفان كوري الذي سجل 37 نقطة، وكيفين دورانت الذي ساهم بعشرين.



جيمس سجل 23 نقطة، وأمضى الدقائق الأخيرة على مقعد الاحتياط، ما جعل متتبعي الرابطة الأميركية، يستنتجون بأن أهم لاعب في السنوات الأخيرة، وربما منذ مايكل جوردن، قد يبحث عن وجهة أخرى لتحقيق الفوز باللقب الوطني .

كليفلاند دخل المباراة منهزماً في المباريات الثلاث الأولى من الإقصائيات، التي تلعب على سبع مباريات، وكانت المباراة الرابعة حاسمة له لأن الخسارة تعني تتويج غولدن باللقب .

كفاليرز حاول جاهداً العودة في المنافسة، وأنهى النصف الأول متقدماً بفارق تسع نقاط، بعد ثلاثية من جيمس .

لكن في الربع الثالث عرف واريورز كيف يغلق أبواب الأمل لمنافسه، وسجل أكبر رصيد من النقاط عن منافسه، 25 مقابل 13 نقطة.



الربع الرابع والأخير كان مسرحاً لعروض عملاقين آخرين، هما ستيفان كوري وكيفين دورانت، في صفوف غولدن .

واريورز أصبح من فرق النخبة في الرابطة الأميركية، التي سيطرت عل الألقاب في فترة وجيزة، وأصبح يستحق مكانته بين الكبار، مثل فريق شيكاغو بولز في عهد مايكل جوردن، وبوسطن سيلتيكس في عهد بيل راسيل، ولوس أنجليس ليكرز في عهد كوبي براينت وشاكيل أونيل.