ألمانيا تفوز على السعودية 2-1 ودياً قبل انطلاقة كأس العالم

الشارقة 24 – محمود علي:

فاز المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على نظيره السعودي 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله تيمو فيرنير في الدقيقة 8، ثم أضاف عمر هوساوي، لاعب المنتخب السعودي، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، وسجل تيسير الجاسم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 من متابعة لركلة جزاء، سددها محمد السهلاوي وتصدى لها الحارس البديل مارك اندريه تير شتيجن.

ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

فيما يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي.