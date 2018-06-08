نادي توتنهام يتمسك بالنجم هاري كين حتى 2024

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، بتجديد تعاقده مع فريق توتنهام لمدة ست سنوات ليصبح مع الفريق حتى 2024، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

وسجل هاري كين 41 هدفاً في جميع المباريات خلال الموسم الماضي، وهو أفضل موسم يسجل فيه أهدافاً، من بينها 30 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز ليساعد فريقه في إنهاء الموسم في المركز الثالث.

وارتبط اسم كين "24 عاماً" بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولكنه سيبقى مع الفريق الإنجليزي حيث ينتقلون لملعبهم الجديد في الموسم المقبل.